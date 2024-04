Artiste en arts visuels Sylvie Sédillot

Sylvie Sédillot est une artiste plasticienne de Lyon qui propose depuis plus de dix ans ses services dans des ateliers à l'école, à l'hôpital et dans des centres sociaux où de loisirs. Dans ces ateliers elle encadre et dirige des enfants, des adolescents et même des adultes de tout âge pour réaliser des oeuvres en arts visuels. Maitrisant des techniques aussi diverses que la sculpture en papier mâché, en plâtre ou en argile, le dessin au crayon, à l'encre ou au fusain, la peinture ou la calligraphie, le modelage ou le découpage, elle sait adapter ces techniques pour les mettre au niveau de ses interlocuteurs et leur laisser ainsi la possibilité d'exprimer leur envie de créer.

Son blog est un catalogue presque exhaustifs de ces ateliers depuis ses débuts d'artiste intervenante. Pour chacun des ateliers vous trouverez des explications sur les méthodes et techniques utilisées et de nombreuses photos vous montrant différentes étapes du processus de fabrication. Vous pouvez accéder à ces articles du blog par différentes catégories dont celles du niveau des classes dans lesquelles elle est intervenue. Vous serez très étonnée par la qualité et la diversité des réalisations des classes du cycle 1, soit les petites et grandes sections de maternelles par exemple.



Depuis quelques temps elle s'interroge sur le possible développement dans son ateliers de formations à destination des enseignants par exemple pour leur apprendre à maîtriser des techniques simples qui leur permettront de réaliser eux même des ateliers identiques à ceux qu'elle pratique depuis des années.



Elle intervient également très régulièrement auprès d'enfants malades à l'hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Là aussi,sa pédagogie (au sens premier du terme) et sa compétence technique permet aux enfant de réaliser des prouesses sur une durée courte (une heure et demie). Même si elle refuse de se voir en art-thérapeute, elle amène indéniablement à ces enfants un moment de calme et d'oubli complet de leur maladie.